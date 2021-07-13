تقنية جديدة قادرة على دراسة كامل النشاط الجيني في أي عينة عضوية

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تقنية جديدة قادرة على دراسة كامل النشاط الجيني في أي عينة عضوية

قبل 29 دقيقة

السر وراء فك طلاسم الأمراض موجود داخل أجسامنا فعندما نفهم الخلايا بشكل أفضل، نقترب من اكتشافات جديدة.

تقنية جديدة قادرة على دراسة كامل النشاط الجيني في أي عينة عضوية والأمر المهم هو معرفة مكان حدوث ذلك النشاط.

قد تساعد هذه التقنية في فهم مدى قيام الأعضاء بوظائفها الحيوية أو كيف يمكن أن نعالج مرض مثل السرطان.

أنيس القديحي يتعرف على هذه التقنية الجديدة عبر مقابلته خبراء من جامعة KTH السويدية.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@

شاهدوا الحلقة الكاملة عن هذا الموضوع هنا