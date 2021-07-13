تطبيق يقدم ملخصات للكتب العالمية الأكثر مبيعاً باللغة العربية
تطبيق يقدم ملخصات للكتب العالمية الأكثر مبيعاً باللغة العربية
نقدم لكم هذا الأسبوع في 4تك تطبيق "وجيز" والذي يلخص الكتب العالمية الأكثر مبيعاً ليبلغ طول كل ملخص حوالي 15 دقيقة.
يحتوي التطبيق على أنواع وتخصصات كثيرة من الكتب منها كتب في ريادة الأعمال وعلم النفس والفلسفة والتاريخ والتكنولوجيا والدين والسير الذاتية وغير ذلك.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
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