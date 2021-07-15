التمييز السلبي يؤثر على نفسية الطالب وعلاقته بالآخرين

قبل 26 دقيقة

أثارت موجة العنصرية ضد مارك راشفورد وزملائه في فريق انجلترا لكرة القدم ردود فعل مستنكرة عبر بريطانيا ودفعت مؤسسات خيرية تنشط في مجال محاربة العنصرية إلى تعزيز نشاطها، أربع مؤسسات خيرية من بين الستة التي تقود النضال ضد العنصرية تركز على مشاريع تربوية وتعليم الأطفال منذ سن صغيرة قيم الاختلاف ونبذ التمييز. إحدى تلك المؤسسات هي Show racism a red card أو بطاقة حمراء للعنصرية جعلت تلاميذ المدارس جزءاً من الحملة الحالية ضد العنصرية في بريطانيا وقد احتل وسمها #Showracism aredcard المرتبة الأولى من حيث الرواج.