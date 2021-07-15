السعودية تعلن عن اكتشاف أثري للملك نبونيد البابلي من القرن السادس قبل الميلاد

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السعودية تعلن عن اكتشاف أثري للملك نبونيد البابلي من القرن السادس قبل الميلاد

قبل 19 دقيقة

أعلنت هيئة التراث السعودية عن اكتشاف نقوش أثرية للملك البابلي نيونيد في منطقة حائل بشمال البلاد. النقوش نُحتت على صخرة بازلتية ترجع إلى الحضارة البابلية منذ القرن السادس قبل الميلاد.

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