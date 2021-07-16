عبد اللطيف المكي: مسؤولية الوضع الصحي في تونس جماعية

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

عبد اللطيف المكي: مسؤولية الوضع الصحي في تونس جماعية

قبل 37 دقيقة

قال عبد اللطيف المكي نائب رئيس حركة النهضة ووزير الصحة السابق في تونس إنّ بلاده خسرت معركتها الوقائية منذ الموجة الثانية لوباء كورونا مما تسبب في ارتفاع أعداد الوفيات والمصابين. وشدّد الدكتور المكي على أنّ مسؤولية الوضع الصحي الناجم عن وباء كورونا في تونس يتحملها الجميع من أعلى السلطة إلى المواطن العادي.

فماذا عن مسؤولية وزارة الصحة التي تضطلع بدور مباشر حيال الوباء؟ ولماذا يرفض المكي تحميل رئيس الحكومة هشام المشيشي مسؤولية الوضع الناجم عن الوباء؟ يرى نائب رئيس حركة النهضة في تونس فرقاً بين طلب العون من الدول الصديقة والشقيقة وبين ما يصفه تسولاً من جانب جهات في بلاده ،فأي نوع من التعاون الدولي يريده لتونس؟ يعتقد وزير الصحة السابق أنّ حقيبة وزارة الصحة تتطلب رجلاً سياسياً فلماذا؟ وماذا عمّا يتردد بشأن إعادة تعيينه وزيراً للصحة بل وربما تكليفه برئاسة حكومة جديدة؟ وهل تملك حركة النهضة رؤية لحل الأزمة السياسية التي تعيشها بلاده؟