بي بي سي إكسترا: هل يعود التواصل الإنساني إلى سابق عهده في فترات تراجع الفيروس؟

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Freedom Day، أو يوم الحرية ، هذا هو الاسم الذي أطلقه البعض في إنجلترا على الاثنين، التاسع عشر من يوليو تموز، لأنه اليوم الذي ترفع فيه القيود الاحترازية المفروضة بسبب الانتشار الوبائي لفيروس كورونا المستجد..ولكن حتي بعد رفع القيود في العديد من البلدان والسماح للناس بالاختلاط والتزاور، يبدو أن هناك حاجزاً من القلق والخوف الذي تكون لدى الكثيرين. المزيد في تقرير أمنية الخياط