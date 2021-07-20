عبد اللطيف المكي: نقبل بأي حل يخرج البلاد من وضعها الحالي

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عبد اللطيف المكي: نقبل بأي حل يخرج البلاد من وضعها الحالي

قبل 5 دقيقة

أكد عبد اللطيف المكي نائب رئيس حركة النهضة ووزير الصحة السابق أنّ الدعوة إلى حكومة سياسية باتت قناعة راسخة. وشار المكي إلى أنّ حركة النهضة لا تعترض على أي حل يؤدي إلى حكومة قوية تخرج البلاد من وضعها الحالي

كيف يرى المكي موقف المعترضين على توقيت المطالبة بحكومة سياسية؟ وماذا عن حكومة الفخاخ التي أسقطت رغم أنها كانت حكومة سياسية؟ وما تقييمه لها؟ يقول نائب رئيس حركة النهضة إنّ الرئاسة لا يمكن تجاهلها فلماذا يدعو إلى حوارقد لا تشارك فيه الرئاسة؟ وماذا عن علاقة النهضة والرئاسة في تونس؟ وكيف تنظر النهضة لاجتماع زعيم حركتها راشد الغنوشي ورئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي عقد مؤخراً؟