هل وضعت اليابان أسرة لمنع العلاقات الجنسية بين الرياضيين في الأولمبياد؟

قبل 46 دقيقة

رياضي أمريكي يدعي أن اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تعمدت وضع أسرة مصنوعة من الورق المقوى في غرف الرياضيين بالقرية الأولمبية لمنع إقامة علاقة حميمة بين الرياضيين، ورياضي أيرلندي يكشف الحقيقة.

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