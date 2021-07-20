احتفالات عيد الأضحى في العالم العربي..ورئيس أفغانستان يكمل صلاة العيد رغم أصوات الانفجارات
احتفالات عيد الأضحى في العالم العربي..ورئيس أفغانستان يكمل صلاة العيد رغم أصوات الانفجارات
وباء كورونا يطغى على احتفالات المسلمين بعيد الأضحى وصلاة العيد، والرئيس الأفغاني أشرف غني يكمل صلاة العيد بالقصر الرئاسي رغم أصوات الانفجارات التي هزت القصر
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.