دراسة لتحديد تأثير محمد صلاح على معادات الإسلام وجرائم الكراهية بالتحديد

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دراسة لتحديد تأثير محمد صلاح على معادات الإسلام وجرائم الكراهية بالتحديد

قبل 16 دقيقة

تناولت دراسة حديثة تأثير محمد صلاح على الإسلاموفوبيا أو كراهية المسلمين أو معادات الإسلام في بريطانيا.

استخدمت الدراسة طرقاً إحصائية للتمكن من تحديد تأثير محمد صلاح على الإسلاموفوبيا وجرائم الكراهية بالتحديد.

استندت الدراسة إلى معلومات عن جرائم الكراهية لكل مقاطعة في بريطانيا وحللت بيانات جرائم الكراهية هذه باستخدام وسائل إحصائية والذكاء الاصطناعي.

تحدث أنيس القديحي مع أحد الباحثين للتعرف على مدى تأثير هذه الدراسة في الحد من العنصرية والإسلاموفوبيا على منصات التواصل الاجتماعي.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@

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