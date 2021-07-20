حاويات قمامة ذكية تساهم بإعطاء مؤشرات خلال فترة إغلاق كورونا
حاويات قمامة ذكية تساهم بإعطاء مؤشرات خلال فترة إغلاق كورونا
هل سمعتم بحاويات قمامة ذكية؟
يعرفنا نسيم رمضان على حاويات ذكية بإمكانها التواصل مع الخوادم السحابية.
"بيغ بيلي" إحدى هذه الحاويات الموجودة في أيرلندا والتي ساهمت بإعطاء مؤشرات للسلطات المحلية عما يحدث في المدن خلال فترة الإغلاق التي فرضتها أزمة كورونا.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
حساب نسيم رمضان على تويتر: nassimramadan@
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