لمحة عن الجزء الثامن من سلسلة ألعاب Resident Evil

قبل 15 دقيقة

لعبة هذا الأسبوع هي Resident Evil Village الجزء الثامن من سلسلة Resident Evil.

تركز اللعبة على قصة إيثان وينترز الذي يحاول العيش بسلام مع عائلته ولكن خصمه كريس ريدفيلد يحاول تعكير صفو حياته من خلال اختطاف ابنته فيجد إيثان نفسه في صراع ضد أعدائه لإنقاذها.