لمحة عن الجزء الثامن من سلسلة ألعاب Resident Evil
لمحة عن الجزء الثامن من سلسلة ألعاب Resident Evil
لعبة هذا الأسبوع هي Resident Evil Village الجزء الثامن من سلسلة Resident Evil.
تصنف اللعبة ضمن ألعاب صراع البقاء وتم تطويرها على محركRE Engine.
تركز اللعبة على قصة إيثان وينترز الذي يحاول العيش بسلام مع عائلته ولكن خصمه كريس ريدفيلد يحاول تعكير صفو حياته من خلال اختطاف ابنته فيجد إيثان نفسه في صراع ضد أعدائه لإنقاذها.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
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