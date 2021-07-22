بي بي سي إكسترا: فريق اللاجئين الأولمبي.. شردتهم الحروب والأزمات وجمعتهم الرياضة

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بي بي سي إكسترا: فريق اللاجئين الأولمبي.. شردتهم الحروب والأزمات وجمعتهم الرياضة

قبل 10 دقيقة

بعد تأجيله بسبب وباء كورونا، ينطلق أولمبياد طوكيو 2020 في الثالث والعشرين من تموز يوليو ويستمر حتى الثامن من أغسطس آب المقبل.

دورة الألعاب الأولمبية هذه السنة وللمرة الثانية في تاريخ المنافسات ستستقبل فريقاً فريقاً أولمبياً من اللاجئين يضم 29 رياضياً جمعتهم أقدار مختلفة وباتوا "مصدر إلهام لغيرهم".

فخلال الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي انعقدت في تشرين الأول/أكتوبر 2015، وفي خضّم أزمة اللاجئين العالمية، أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ عن إنشاء فريق اللاجئين الأولمبيين، الأوّل في التاريخ . الفريق شارك لأول مرة في أولمبياد ريو دي جانيرو، وحالياً تستعد مجموعة أخرى من الرياضيين لخوض منافاسات طوكيو 2020