بي بي سي إكسترا: السورية هند ظاظا أصغر لاعبة في أولمبياد طوكيو 2020

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بي بي سي إكسترا: السورية هند ظاظا أصغر لاعبة في أولمبياد طوكيو 2020

قبل 47 دقيقة

في تغطية بي بي سي إكسترا لأولمبياد طوكيو 2020 سنعرفكم كل أسبوع على عدد من الرياضيين العرب المشاركين في منافسات هذا العام.

ونبدأ اليوم بمن هي أصغرهم سناً بل هي أصغر كل المشاركين سناً: لاعبة كرة الطاولة السورية هند ظاظا، وعمرها 12 عاماً.

هند حجزت بطاقة تأهُلها لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو بعد أن فازت بالمرتبة الأولى في دورة ألعاب غرب آسيا في الأردن متغلبة على منافستها اللبنانية والتي كانت تكبرها بأكثر من ثلاثين عاماً.

وبذلك تكون هند ظاظا أول وأصغر لاعبة كرة طاولة في سوريا تتأهل للمشاركة في الألعاب الأولمبية وأصغر المشاركين سناً في أولمبياد طوكيو لعام 2020.

خلال إحدى تدريباتها في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق، التقتها مراسلة بي بي سي إكسترا نغم قدسية، وتحدثتا عن شغفها بكرة الطاولة وهدفها من أولمبياد طوكيو وكيف استطاعت التأهل إلى هذا الحدث العالمي.

إذا أردتم أن تستمعوا إلى الحلقة كاملة فيمكنكم ذلك عبر تطبيقي البودكاست والساوند كلاود.

كما يمكنكم الاستماع إلى حلقات بي بي سي إكسترا مباشرة من خلال هذا الرابط.

أو عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي أيام الإثنين والثلاثاء والخميس الساعة 2:06 بتوقيت غرينتش.

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