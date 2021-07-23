مصطفى علوش: السُنّة في لبنان يشعرون بأنهم مستهدفون
قال مصطفى علوش نائب رئيس تيار المستقبل في لبنان إنّ رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون لم يكن راضياً عن تكليف الحرير بتشكيل حكومة جديدة ولا بكونه مرشحاً لرئاستها بل ظل يستفز الحرير ي ليخرج عن طوره على حد قوله. ويرى علوش أنّ الخطر الذي يتهدد بلاده يتمثل في فقدان المواد الضرورية من كهرباء ومحروقات ودواء مشيراً إلى حاجة البعض أيضاً إلى أمن ذاتي خاصة السُنّة الذين يشعرون بأنّهم مستهدفون.
يقول علوش إنّ اعتذار الحريري عن تشكيل حكومة جديدة اشتراط دستوري، فما هي الخيارات المطروحة أمام الأحزاب والكتل اللبنانية للخروج من الأزمة؟ وهل من دور لمجلس النواب اللبناني في ايجاد الحل؟ الرئيس عون لم يكن يريد الحريري في سدة الحكم،يقول علوش, فهل يقبل الحريري بحكومة تكون ضده، ولا تتفق مع كتلته سياسياً؟ وهل تؤدي النقاشات الجارية التي أشار إليها علوش إلى شخصية يقبل بها الحريري؟ وكيف يرى علوش دور الأطراف الاقليمية والدولية في شؤون بلاده؟ وكيف ينظر علوش إلى حزب الله وسلاحه؟ وهل يرغب السُنّة في لبنان في السير على نهج حزب الله ؟ ولماذا؟
هذه التساؤلات وغيرها تجدون الأجوبة عليها في حلقة هذا الأسبوع من برنامج بلا قيود. تبث الحلقة في الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج على الرابط التالي