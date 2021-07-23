مصطفى علوش: السُنّة في لبنان يشعرون بأنهم مستهدفون

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مصطفى علوش: السُنّة في لبنان يشعرون بأنهم مستهدفون

23 يوليو/ تموز 2021، 17:53 GMT

قال مصطفى علوش نائب رئيس تيار المستقبل في لبنان إنّ رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون لم يكن راضياً عن تكليف الحرير بتشكيل حكومة جديدة ولا بكونه مرشحاً لرئاستها بل ظل يستفز الحرير ي ليخرج عن طوره على حد قوله. ويرى علوش أنّ الخطر الذي يتهدد بلاده يتمثل في فقدان المواد الضرورية من كهرباء ومحروقات ودواء مشيراً إلى حاجة البعض أيضاً إلى أمن ذاتي خاصة السُنّة الذين يشعرون بأنّهم مستهدفون.

يقول علوش إنّ اعتذار الحريري عن تشكيل حكومة جديدة اشتراط دستوري، فما هي الخيارات المطروحة أمام الأحزاب والكتل اللبنانية للخروج من الأزمة؟ وهل من دور لمجلس النواب اللبناني في ايجاد الحل؟ الرئيس عون لم يكن يريد الحريري في سدة الحكم،يقول علوش, فهل يقبل الحريري بحكومة تكون ضده، ولا تتفق مع كتلته سياسياً؟ وهل تؤدي النقاشات الجارية التي أشار إليها علوش إلى شخصية يقبل بها الحريري؟ وكيف يرى علوش دور الأطراف الاقليمية والدولية في شؤون بلاده؟ وكيف ينظر علوش إلى حزب الله وسلاحه؟ وهل يرغب السُنّة في لبنان في السير على نهج حزب الله ؟ ولماذا؟