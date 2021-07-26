بي بي سي إكسترا: ما مصير الزواج بين الأديان والأعراق المختلفة؟

قبل 17 دقيقة

أجرى مركز Pew البحثي استطلاعا للرأي في الهند خلص إلى أن 80% من المسلمين و 65% من الهندوس الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون منع الزواج من أتباع الديانات الأخرى.

يأتي هذا الاستطلاع بعدما أقرت الهند في الماضي قانوناً يُجرم الزواج بين أتباع الديانات المختلفة وهو القانون الذي طبق بالفعل في عدة مدن هندية. وكانت الزيجات المختلطة بين الهندوس والمسلمين أثارت امتعاض العائلات الهندية المحافظة، والآن يبدو أن هناك عقبات قانوية ستواجه من يقبلون على هذا النوع من الزواج المختلط.