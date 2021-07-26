BBC News
, عربي
إذهب الى المحتوى
أقسام
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
برامجنا
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
برامجنا
إكسترا إنجليش: لماذا ازداد عدد كبار السن الذين getting tattoos؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو
إكسترا إنجليش: لماذا ازداد عدد كبار السن الذين getting tattoos؟
قبل 14 دقيقة
الأكثر مشاهدة
2:53
فيديو,
لقاحات كورونا: ما حقيقة "وجود شريحة" تسبب "التصاق المغناطيس"؟
, المدة 2,53
7 يونيو/ حزيران 2021
1:59
فيديو,
أزمة تونس: قيس سعيد يقيل رئيس الوزراء ويعلق البرلمان وسط احتجاجات شعبية
, المدة 1,59
قبل 3 ساعة
3:24
فيديو,
مظاهرات إيران: الشرطة تستخدم ”القوة المفرطة" لفض احتجاجات شح المياه
, المدة 3,24
قبل 3 ساعة
فيديو,
مباشر: تلفزيون بي بي سي عربي
30 أغسطس/ آب 2019
2:14
فيديو,
دحض الخرافات المنتشرة حول الدورة الشهرية
, المدة 2,14
قبل 4 ساعة
2:03
فيديو,
محمد بن سلمان: لماذا لم تف أمريكا بوعدها بـ "معاقبة" السعودية؟
, المدة 2,03
23 يوليو/ تموز 2021
1:38
فيديو,
بي بي سي إكسترا: السورية هند ظاظا أصغر لاعبة في أولمبياد طوكيو 2020
, المدة 1,38
22 يوليو/ تموز 2021
0:01
فيديو,
مقتل مهاجر مغربي برصاص عضو بحزب يميني متطرف في إيطاليا
, المدة 0,01
23 يوليو/ تموز 2021
1:03
فيديو,
أولمبياد طوكيو: السورية هند ظاظا أصغر رياضية أولمبية منذ عام 1968
, المدة 1,03
23 يوليو/ تموز 2021
2:02
فيديو,
فيروس كورونا: هل يؤثر اللقاح في الدورة الشهرية؟
, المدة 2,02
28 يونيو/ حزيران 2021