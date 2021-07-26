تضامن واسع في الكويت مع فيديو "كويتية تنام في الشارع"

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تضامن واسع في الكويت مع فيديو "كويتية تنام في الشارع"

قبل 13 دقيقة

قالت وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت إنها استجابت لنداء يتعلق بسيدة كويتية مع ابنتها تنامان في الشارع، وأنها ستقدم يد المساعدة لها. وكان رجل عثر عليهما في الشارع فدفع لهما تكاليف الاقامة في فندق، ثم نشر لهما نداء للمساعدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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