حلم البريطاني توم دايلي يتحول إلى حقيقة ويفوز بالذهبية الأولمبية

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رغم معاناته في طفولته من التحرش، وفقدانه والده، كان توم دايلي وهو في الحادية عشرة من العمر، يحلم يوما ما أن يشارك في الألعاب الأولمبية ويفوز بالميدالية الذهبية. أمس وبعد سنين طويلة تحقق الحلم في طوكيو وفاز بالميدالية الذهبية في فئة السباحة.