تطبيق للهواتف الذكية يمكنه إجراء عملية مسح ثلاثية الأبعاد للقدم لشراء أحذية مناسبة

قبل 7 دقيقة

أجبرت إجراءات الإغلاق المتعلقة بكوفيد-19 ملايين الأشخاص التزام بيوتهم وتسوق كل احتياجاتهم عبر الإنترنت، بالرغم من صعوبة إيجاد منتجات ومقاسات مناسبة عن بعد.