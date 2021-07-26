تطبيق للهواتف الذكية يمكنه إجراء عملية مسح ثلاثية الأبعاد للقدم لشراء أحذية مناسبة
تطبيق للهواتف الذكية يمكنه إجراء عملية مسح ثلاثية الأبعاد للقدم لشراء أحذية مناسبة
أجبرت إجراءات الإغلاق المتعلقة بكوفيد-19 ملايين الأشخاص التزام بيوتهم وتسوق كل احتياجاتهم عبر الإنترنت، بالرغم من صعوبة إيجاد منتجات ومقاسات مناسبة عن بعد.
لكن شركة سويدية طورت تطبيقاً على الهواتف الذكية يتيح للمتسوقين اختيار الأحذية الأنسب لهم عبر مسح ثلاثي الأبعاد وخوارزميات الذكاء الاصطناعي.
داليا حيدر أعدت هذا التقرير لبرنامج 4تك.
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