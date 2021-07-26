مشروع لبناني يسعى لحل أزمة النفايات عبر التواصل بين مصانع البلاستيك ومراكز فرز النفايات

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مشروع لبناني يسعى لحل أزمة النفايات عبر التواصل بين مصانع البلاستيك ومراكز فرز النفايات

قبل 5 دقيقة

في كل دقيقة تباع أكثر من 3 ملايين عبوة بلاستيكية حول العالم.

%99 من البلاستيك يسهم في زيادة تغير المناخ ويموت أكثر من مليون طائر بحري سنوياً بعد ابتلاع البلاستيك.

يعرفنا أنيس القديحي على مشروع لبناني يقوده فريق من الشباب لتقليل هذه المشكلة البيئية التي يواجهها لبنان.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@

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