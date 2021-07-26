أولمبياد طوكيو 2020: تكنولوجيا قد تغير طريقة تحليل الرياضيين

قبل 2 دقيقة

ابتكرت شركة "إنتل" تقنية ستمكن المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020 من الحصول على تحليل دقيق لحركة الهيكل العظمي للرياضيين وخاصة في مسابقات العدو.

التقنية التي تدعى "ثري دات" (3DAT) تستخدم مزيجاً من الذكاء الاصطناعي وبرامج وخوارزميات يستفيد منها كل من المتسابقين والمدربين والجمهور.