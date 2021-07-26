أولمبياد طوكيو 2020: تكنولوجيا قد تغير طريقة تحليل الرياضيين
أولمبياد طوكيو 2020: تكنولوجيا قد تغير طريقة تحليل الرياضيين
ابتكرت شركة "إنتل" تقنية ستمكن المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020 من الحصول على تحليل دقيق لحركة الهيكل العظمي للرياضيين وخاصة في مسابقات العدو.
التقنية التي تدعى "ثري دات" (3DAT) تستخدم مزيجاً من الذكاء الاصطناعي وبرامج وخوارزميات يستفيد منها كل من المتسابقين والمدربين والجمهور.
نسيم رمضان يشرح تفاصيل هذه التقنية.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
حساب نسيم رمضان على تويتر: nassimramadan@
شاهدوا الحلقة الكاملة عن هذا الموضوع هنا
شاهدوا الحلقات السابقة من 4تك هنا