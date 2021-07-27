هل السعادة في العمل بيدك؟

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هل السعادة في العمل بيدك؟

قبل 18 دقيقة

أظهرت دراسة مشتركة أجرتها جامعة ميزوري وجامعة ولاية كانساس في الولايات المتحدة أن أكثر ما يجعل العمال والموظفين الشباب راضين عن عملهم هو تقدير المدراء لمجهوداتهم والشعور بأنهم يحظون بالاحترام في مكان العمل.

وبعكس دراسات سابقة كانت تشير إلى أن ما يعرف بجيل "الألفية" يولي اهتماماً كبيراً بالحوافز والهدايا غير التقليدية، أظهرت الدراسة الأمريكية الأخيرة أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين واحد وعشرين وأربعة وثلاثين عاماً يكونون سعداء في عملهم عندما يشعرون بأن لعملهم قيمة، وبأنهم يحظون بالتقدير والاحترام.

في حلقة اليوم نبحث في الأسباب والعوامل التي قد تحقق لنا السعادة في العمل وما إذا كانت تختلف من شخص إلى آخر.

إذا أردتم أن تستمعوا إلى الحلقة كاملة فيمكنكم ذلك عبر تطبيقي البودكاست والساوند كلاود.

كما يمكنكم الاستماع إلى حلقات بي بي سي إكسترا مباشرة من خلال هذا الرابط.

أو عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي أيام الإثنين والثلاثاء والخميس الساعة 2:06 بتوقيت غرينتش.

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