"البذخ" في حفل زفاف ابنة قيادي في حزب الله يغضب اللبنانيين
"البذخ" في حفل زفاف ابنة قيادي في حزب الله يغضب اللبنانيين
عبر كثير من اللبنانيين عن غضبهم في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تداولت حسابات عدة فيديوهات وصور، لحفل زفاف ابنة النائب السابق في كتلة "حزب الله" النيابية نوار الساحلي. ووصفت المشاهد بأنها باذحة، في وقت يعيش فيها معظم اللبنانيين أزمة اقتصادية واجتماعية حادة.
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