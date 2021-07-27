مصطفى علوش: السعودية لا تدير الجيش اللبناني وحزب الله يأتمر بالولي الفقيه

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مصطفى علوش: السعودية لا تدير الجيش اللبناني وحزب الله يأتمر بالولي الفقيه

قبل 48 دقيقة

قال مصطفى علوش نائب رئيس تيار المستقبل في لبنان إنّه لا يريد هيمنة أجنبية على بلاده ولكنه لا يستبعد أن تكون تركيا إحدى الخيارات المطروحة لسد الفراغ في ظل الغياب العربي عن بلاده حسب تعبيره. رفض علوش أيضاً المقارنة بين علاقة حزب الله بإيران وبين التعاون بين السعودية وبلاده وما تقدمه من دعم عسكري لها.

يقرً علوش بالدعم الذي تقدمه السعودية وغيرها من الدول للجيش وقوى الأمن في لبنان فما هي تحفظاته على إيران؟ وما هي رؤيته لدور القوى الغربية في لبنان؟ وما تقييمه للقدرة العسكرية لحزب الله؟ ومن المتسبب في التواجد الإيراني بدءاً ؟ يقول علوش إن بلاده ظلت عرضة للتجاذبات الإقليمية والدولية، فمن يقف وراء ذلك؟ يخشى علوش أن تصل بلاده إلى حالة انعدام للأمن فما هي الأسباب التي قد تدفع إلى ذلك ؟