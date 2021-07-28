مشادة كلامية في الكنيست الإسرائيلي بين الطيبي ونائب متشدد
مشادة كلامية في الكنيست الإسرائيلي بين الطيبي ونائب متشدد
اشتبك النائب في الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية الموحدة أحمد الطيبي مع النائب إيتمار بن غفير في جلسة كان الطيبي يرأسها. بن غفير قال إن سبب إخراجه من الجلسة هو عدم قوله "سيدي الرئيس" للطيبي، بينما قال الطيبي إن السبب هو استخدام بن غفير تعابير عنصرية ووصفه له بالمخرب.
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