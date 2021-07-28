ملاكم مغربي يحاول عض منافسه ويخسر المنازلة الأولمبية

قبل 26 دقيقة

حاول الملاكم المغربي يونس باعلا عض خصمه النيوزيلندي ديفيد نييكا، في منازلة ضمن الألعاب الأولمبية في طوكيو، في فئة الوزن الثقيل. لكن نييكا تمكن من الابتعاد قليلا وتجنب عض أذنه. وانتهت المنازلة بخسارة الملاكم المغربي البالغ من العمر 22 عاما.