ملاكم مغربي يحاول عض منافسه ويخسر المنازلة الأولمبية
ملاكم مغربي يحاول عض منافسه ويخسر المنازلة الأولمبية
حاول الملاكم المغربي يونس باعلا عض خصمه النيوزيلندي ديفيد نييكا، في منازلة ضمن الألعاب الأولمبية في طوكيو، في فئة الوزن الثقيل. لكن نييكا تمكن من الابتعاد قليلا وتجنب عض أذنه. وانتهت المنازلة بخسارة الملاكم المغربي البالغ من العمر 22 عاما.
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