بعد طول انتظار "مشروع الباص السريع" يغضب الأردنيين يوم تشغيله

قبل 11 دقيقة

بعد 11 عاما من إطلاق مشروع الباص السريع التردد في عمان، تم تدشين التشغيل التجريبي للمسار الأول من المشروع. استخدام المسار المخصص للباص من قبل سائقي سيارات أخرى أغضب الأردنيين، كذلك زحمة السير وتأخر تنفيذ المشروع.