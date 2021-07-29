بعد طول انتظار "مشروع الباص السريع" يغضب الأردنيين يوم تشغيله
بعد طول انتظار "مشروع الباص السريع" يغضب الأردنيين يوم تشغيله
بعد 11 عاما من إطلاق مشروع الباص السريع التردد في عمان، تم تدشين التشغيل التجريبي للمسار الأول من المشروع. استخدام المسار المخصص للباص من قبل سائقي سيارات أخرى أغضب الأردنيين، كذلك زحمة السير وتأخر تنفيذ المشروع.
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