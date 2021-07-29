الإفراج عن الناشط الكويتي ناصر دشتي بعد التحقيق معه "بسبب آرائه"
الإفراج عن الناشط الكويتي ناصر دشتي بعد التحقيق معه "بسبب آرائه"
تداول ناشطون في حملة مساندة للناشط الكويتي ناصر دشتي أنباء عن الإفراج عنه من طرف النيابة العامة، وهذا بعد التحقيق معه فيما قالوا إنها تغريدات عن آرائه في الأديان. النيابة العامة لم تصدر أي بيان بهذا الشأن.
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