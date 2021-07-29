غضب ياباني بسبب تحطيم أولمبيين إسرائيليين لأسرة فندق
غضب ياباني بسبب تحطيم أولمبيين إسرائيليين لأسرة فندق
عبر كثير من اليابانيين عن غضبهم من فيديو نشره أولمبيون إٍسرائيليون في مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يحاولون إثبات أن أسرة الفندق التي قيل إنها مضادة للعلاقات الحميمية، متينة بالقدر الكافي. واعتبر الفيديو الساخر مسيئا، مما استدعى تدخلا من اللجنة الأولمبية الإسرائيلية.
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