حرائق الغابات تمتد من شمال لبنان والحكومة تستعين بقبرص

قبل 13 دقيقة

قام الجيش اللبناني بإرسال المزيد من القوات وقوات الدفاع المدني إلى منطقة عكار شمال البلاد، من أجل اخماد النيران والمساعدة في إخلاء السكان لبيوتهم. وطلبت الحكومة اللبنانية رسميا من حكومة قبرص تقديم المساعدة في إحماد الحرائق التي امتدت إلى سوريا.