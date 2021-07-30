حرائق الغابات تمتد من شمال لبنان والحكومة تستعين بقبرص
حرائق الغابات تمتد من شمال لبنان والحكومة تستعين بقبرص
قام الجيش اللبناني بإرسال المزيد من القوات وقوات الدفاع المدني إلى منطقة عكار شمال البلاد، من أجل اخماد النيران والمساعدة في إخلاء السكان لبيوتهم. وطلبت الحكومة اللبنانية رسميا من حكومة قبرص تقديم المساعدة في إحماد الحرائق التي امتدت إلى سوريا.
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