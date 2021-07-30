زهير حمدي في بلا قيود: لا نعتبر إجراءات الرئيس سعيّد نهائية بل مقدمة لتغيير جذري

قبل 30 دقيقة

أعرب زهير حمدي الأمين العام للتيار الشعبي في تونس عن دعمه للرئيس قيس سعيّد الذي "اتخذ قرارات استثنائية في إطار صلاحياته" حسب تعبيره. وأكّد حمدي أنّهم لم يعطوا صكّاً على بياض للرئيس التونسي كما أنهم لا يرغبون في إقصاء أو استثناء أحد.

يقول زهير حمدي إنّ القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد كانت في مصلحة تونس بما في ذلك حركة النهضة أيضا، فما هي مبررات ما ذهب إلية؟ لا يرغب زهير حمدي في أن تُجرى انتخابات الآن، فلماذا؟ وكيف يرى الانتخابات السابقة؟ يطالب الأمين العام للتيار الشعبي بمحاسبة الجميع، فما هي الفئات التي يريد أن تخضع لتلك المحاسبة على وجه الخصوص؟ يؤيّد الأمين العام للتيار الشعبي في تونس حلّ البرلمان، فما هي الخطوات التي يمكن اتباعها في رأيه. وما هي القضايا ذات الأولوية بالنسبة اليه؟