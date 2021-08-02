كيف تؤمّن الأفلاج العمانية المياه للمستخدمين؟

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كيف تؤمّن الأفلاج العمانية المياه للمستخدمين؟

قبل 15 دقيقة

مع اقتراب موسم زراعي جديد في سلطنة عمان، تبرز أهمية الأفلاج التقليدية التي شُقت خلال فترات زمنية مختلفة يعود تاريخ البعض منها إلى العصر البرونزي قبل آلاف السنين.

والفَلَج هو نظام تقليدي يتكون من سواقٍ أو قنوات مائية غرضها تجميع المياه الجوفية أو السطحية بهدف استخدامها في الزراعة أو المنازل. وفي عام 2006، أدرجت لجنة التراث العالمي لدى اليونسكو خمسة أفلاج عمانية ضمن لائحة التراث العالمي.