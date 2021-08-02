أول ميدالية ذهبية لقطر: هل فارس حسونة مصري أم قطري؟
أول ميدالية ذهبية لقطر: هل فارس حسونة مصري أم قطري؟
تصدر اسم الرباع القطري، فارس حسونة، مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بعد تحقيقه أول ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركات قطر في الألعاب الأولمبية. وتوج الرباع القطري ذو الأصول المصرية بالميدالية الذهبية، ما أثار الجدل بين المغردين حول كونه مصريا أم قطريا بالجنسية؟
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
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