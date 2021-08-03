"سقاية الطيور" مبادرة سعودية لحماية الطيور من العطش

قبل 21 دقيقة

في بلدة أبا الورود التي تقع في منطقة القصيم في شمال المملكة العربية السعودية، أطلق فريق "أبا الورود التطوعي" مبادرة بعنوان"سقاية الطيور". تهدف المبادرة إلى توفير الماء إلى الحيوانات والطيور خلال فصل الصيف، وجاءت فكرتها بعد أن وصل عدد من البلاغات والمقاطع المصورة إلى فريق "أبا الورود التطوعي" تظهر حيوانات وطيور في المنطقة ماتت عطشاً. ميس باقي تعرفنا على تفاصيل المبادرة.