سيارات ذاتية القيادة لنقل الزوار أثناء أولمبياد طوكيو 2020

قبل 28 دقيقة

السيارة يمكن استخدامها عبر تطبيق خاص على الهاتف الذكي، وهي مرخصة للتنقل على الأرصفة والأماكن المخصصة للمشي عبر مجموعة تقنيات كاللايدار ثلاثي الأبعاد ومجسات وكاميرات تساعدها على التحقق من محيطها وسلامة حركتها.