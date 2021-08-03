سيارات ذاتية القيادة لنقل الزوار أثناء أولمبياد طوكيو 2020
سيارات ذاتية القيادة لنقل الزوار أثناء أولمبياد طوكيو 2020
تستعد العديد من الشركات اليابانية لطرح ابتكاراتها خلال أولمبياد طوكيو 2020.
اليوم تعرفنا داليا حيدر على سيارات ذات مقعد واحد ذاتية القيادة لنقل الزوار داخل قرية الأولمبياد.
السيارة يمكن استخدامها عبر تطبيق خاص على الهاتف الذكي، وهي مرخصة للتنقل على الأرصفة والأماكن المخصصة للمشي عبر مجموعة تقنيات كاللايدار ثلاثي الأبعاد ومجسات وكاميرات تساعدها على التحقق من محيطها وسلامة حركتها.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
صفحة داليا حيدر على تويتر: DaliaHaidarTV@
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