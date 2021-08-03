أول سيارة إستونية ذاتية القيادة تعمل من خلال الهيدروجين
أول سيارة إستونية ذاتية القيادة تعمل من خلال الهيدروجين
في إستونيا، تم تطوير أول سيارة ذاتية القيادة مشغلة بواسطة الهيدروجين.
هذه السيارات صديقة للبيئة ويمكنها العمل لفترات أطول
نسيم رمضان يعرفنا على هذه التقنية.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
حساب نسيم رمضان على تويتر: nassimramadan@
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