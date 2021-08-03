نظام يساعد السيارة على التنبؤ باتجاه سير الشخص

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نظام يساعد السيارة على التنبؤ باتجاه سير الشخص

قبل 22 دقيقة

ضمن مشروع مشترك مع شركة دايملر استخدم باحثون كاميرا واحدة لإعادة إنتاج مشهد ثلاثي الأبعاد.

تم ابتكار نظام يساعد السيارة على التنبؤ باتجاه سير الشخص وما إذا كان هناك احتمال لوصوله إلى مسار السيارة.

يعرفنا أنيس القديحي على هذه التقنية التي قد تساعد في الحد من حوادث السير المتعلقة بالسيارات ذاتية القيادة.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@

شاهدوا الحلقة الكاملة عن هذا الموضوع هنا