سيارة "آير كار" تكمل رحلة جوية استمرت 35 دقيقة

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سيارة "آير كار" تكمل رحلة جوية استمرت 35 دقيقة

قبل ساعة واحدة

والسيارة الطائرة، التي أُطلق عليها "آير كار"، مزودة بمحرك بي إم دبليو، وتعمل بالبنزين العادي.

وقال مصمم السيارة ستيفان كلاين إن بإمكان المركبة الطيران لمسافة 1000 كيلومتر والتحليق على ارتفاع 8200 قدم، مضيفاً أن فترات تحليقها بلغت حتى الآن 40 ساعة.

وتستغرق المركبة دقيقتين و 15 ثانية للتحول من سيارة إلى طائرة.

يتحدث علي أوجانة مع أنطون زاياتس للتعرف أكثر على السيارة.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

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