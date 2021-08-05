هل يمكن أن يتحكم الجندر في نسبة الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري؟

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هل يمكن أن يتحكم الجندر في نسبة الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري؟

قبل 10 دقيقة

أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة "إيكولووب" للأبحاث في السويد أن الرجال يسهمون في زيادة حرارة كوكب الأرض أكثر من النساء.

وفقاً للدراسة فإن النساء يملن إلى شراء المنتجات المنخفضة الانبعاثات، كالمنتجات الصحية والمفروشات والملابس، بينما ينفق الرجال المزيد من المال على وقود السيارات والتبغ والمشروبات الكحولية التي تتسبب جميعها في رفع حرارة الكوكب.