زهير حمدي في بلا قيود: الذهاب للانتخابات على نفس القواعد قفزة إلى المجهول

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زهير حمدي في بلا قيود: الذهاب للانتخابات على نفس القواعد قفزة إلى المجهول

قبل ساعة واحدة

أكد زهير حمدي الأمين العام للتيار الشعبي في تونس على ضرورة إصلاح القانون الانتخابي والنظام السياسي وأن يُستفتى الشعب على ذلك. وأشار زهير حمدي إلى وجود صيغ سياسية عديدة يمكن أن تفضي إلى حل البرلمان وفي إطار قانوني ودستوري، مؤكداً على وجود من يرى من"داخل الكتل البرلمانية أن لا مجال لاستمراره بشكله الحالي" حسب تعبيره

يدعو زهير حمدي إلى إيجاد مناخ سليم للانتخابات فما هي المدة المطلوبة لتوفير ذلك المناخ؟ وما هي أسس العملية الديمقراطية التي يريدها؟ تأتي محاسبة من يصفهم زهير حمدي بالفاسدين ضمن أولويات تياره الشعبي الذي يراسه، فما هي الطرق التي تحقق ذلك؟ يدعو الأمين العام للتيار الشعبي في تونس إلى انتخابات مبكرة فهل يرغب في استثناء فئة منها؟ وكيف ينظر زهير حمدي للبرلمان وأعضائه؟ يقول زهير حمدي إنّ القرارات التي اتخذها الرئيس سعيّد كانت في مصلحة النهضة، فما مبررات ما ذهب اليه؟