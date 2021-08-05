الجزائر تتسلم من الإمارات المسؤول النفطي السابق المتهم في قضايا فساد
الجزائر تتسلم من الإمارات المسؤول النفطي السابق المتهم في قضايا فساد
تسلمت الجزائر من الإمارات عبد المؤمن ولد قدور المدير العام السابق لشركة "سوناطراك" النفطية. وكانت مذكرة توقيف دولية صدرت بحقه أوائل العام الجاري على ذمة قضايا فساد، خاصة قضية شراء الشركة لمصفاة النفط أوغستا بإيطاليا.
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