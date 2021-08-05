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الشركة المصنعة لباربي تكرم العالمة التي طّورت لقاح أكسفورد بدمية تشبهها

قبل 7 دقيقة

صممت شركة ماتيل المنتجة لدمى باربي الشهيرة، دمية جديدة تشبه العالمة البريطانية سارة جيلبيرت التي طورت لقاح أكسفورد/ أسترازينيكا المضاد لكوفيد - 19. الدمية الجديدة هي واحدة من بين ست دمى تكرم نساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

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