أطباق من الدجاج المصنع مخبريا في مطعم إسرائيلي
أطباق من الدجاج المصنع مخبريا في مطعم إسرائيلي
يقدم مطعم في مدينة نيس زيونا قرب تل أبيب أطباقا من الدجاج المحضر في المختبر. مطورو هذه التقنية يقولون إنها ثورة الغذاء، كون طريقة إنتاجها أكثر أخلاقية وأكثر استدامة ولا تحتاج إلى ذبح الحيوانات أو استخدام الهندسة الوراثية أو المضادات الحيوية.
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