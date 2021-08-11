عشرات القتلى في حرائق الغابات في الجزائر، والسلطات لا تستبعد العمل الإجرامي وراءها
عشرات القتلى في حرائق الغابات في الجزائر، والسلطات لا تستبعد العمل الإجرامي وراءها
قتل ما لا يقل عن خمسة وستين شخصا، من بينهم ثمانية وعشرون عسكريا في حرائق الغابات المندلعة في أربع عشرة محافظة في الجزائر.. والرئيس عبد المجيد تبون يعلن حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام.
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