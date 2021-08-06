بعد الانفصال التاريخي عن برشلونة، إلى أين يتجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي؟

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بعد الانفصال التاريخي عن برشلونة، إلى أين يتجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي؟

قبل 48 دقيقة

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يرحل من برشلونة بعد أكثر من عشرين عاما، وسط ترقب لمعرفة وجهته التالية. وأكد النادي الكتالوني أن ميسي لن يستمر مع الفريق نظراً "لعوائق مالية وهيكلية".

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