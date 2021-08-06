"قوم يا عماد".. خلاف على كرسي رئيس الحكومة الأردنية في البرلمان

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أصبحت جملة "قوم يا عماد" من أكثر العبارات تداولا على وسائل التواصل في الأردن، بسبب خلاف على كرسي رئيس الحكومة في جلسة مجلس النواب، فبعد وصول رئيس الوزراء بشر الخصاونة إلى جلسة البرلمان وجد النائب عماد العدوان جالسا في كرسيه كطريقة اعتراض على رفع سعر المحروقات في البلاد.