الحكم بالإعدام لستة من قوات الدعم السريع في السودان بقضية "مجزرة الأبيض"

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الحكم بالإعدام لستة من قوات الدعم السريع في السودان بقضية "مجزرة الأبيض"

قبل 8 دقيقة

قضت محكمة سودانية بالإعدام لستة عناصر من قوات الدعم السريع بعد إدانتهم بمقتل طلاب في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أثناء مظاهرات ضد الوضع الاقتصادي في البلاد. الأحداث تعود لعام 2019 وعرفت إعلاميا بـ"مجزرة الأبيض".

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