بي بي سي إكسترا: استمتع بالشمس ولا تنس الوقاية من ضرر أشعتها

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بي بي سي إكسترا: استمتع بالشمس ولا تنس الوقاية من ضرر أشعتها

قبل 14 دقيقة

يعتبر فصل الصيف فرصة للكثيرين لقضاء عطلة مشمسة ممتعة، حيث يحرص البعض على التعرض للشمس إما رغبة ً في الحصول على لون برونزي للبشرة أو لتلبية احتياجات الجسد من فيتامين دي لكن ماذا عن الوقاية من أضرار أشعة الشمس.

غير أن التعرض المباشر للشمس لفترة طويلة يحمل مخاطر عدة، فالأشعة فوق البنفسجية التي تصدر منها يمكن أن تتسبب في ظهور مبكر للتجاعيد، أو الاصابة بالحروق، بل وبسرطان الجلد، وهو ما يعزز من ضرورة اتباع التدابير الوقائية كاستخدام الكريمات.

ومع انتشار منتجات الوقاية من الشمس باتت الاختيارات المتاحة متعددة، بيد أن بعضها سبب خيبة أمل لمستخدميه، إذ كشف تقرير عن فشل علامتين تجاريتين شهيرتين في حماية الأطفال الذين استخدموها.

اذن كيف يمكن اختيار كريم الوقاية المناسب لبشرتنا؟ وهل الأمر يختلف بين الكبار والصغار؟