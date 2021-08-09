شركة سويسرية ناشئة تستخدم الكربون المتجدد من الكتلة الحيوية للنباتات كبديل آخر لمشتقات البترول

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شركة سويسرية ناشئة تستخدم الكربون المتجدد من الكتلة الحيوية للنباتات كبديل آخر لمشتقات البترول

قبل 37 دقيقة

لا يمكن حصر استخدامات مشتقات البترول التي تساهم في صناعة سلع كبلستيك والمنسوجات والهواتف الذكية والأثاث.

إلا أن شركة سويسرية ناشئة قررت استخدام الكربون المتجدد من الكتلة الحيوية للنباتات كبديل آخر لمشتقات البترول.

نتعرف مع نسيم رمضان على هذه التقنية التي قد تساهم في حل مشكلة تغير المناخ وغيرها من المشاكل البيئية.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

حساب نسيم رمضان على تويتر: nassimramadan@

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